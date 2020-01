Ufficiale: Pro Vercelli, l’attaccante Cecconi ceduto al Picerno

Giacomo Cecconi non è più un giocatore della Pro Vercelli. L’attaccante, come si legge in un comunicato ufficiale del club, è stato ceduto al Picerno: “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AZ Picerno S.r.l. per la cessione, a titolo definitivo, dell’attaccante GIACOMO CECCONI. La società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso con la bianca casacca e augura un grande in bocca al lupo per la nuova avventura“.

Foto: sito Pro Vercelli