Ufficiale: Pro Vercelli, ingaggiato El Bouchataoui

08/10/2025 | 15:30:45

La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo di Achraf El Bouchataoui, centrocampista olandese classe 2000, proveniente dal FC Eindhoven, club che nella stagione 2024/25 ha militato nella Keuken Kampioen Divisie, la seconda divisione olandese.

Nell’ultima stagione, El Bouchataoui ha collezionato 31 presenze complessive tra campionato e coppa, mettendo a referto 4 gol e 8 assist, confermandosi come uno dei centrocampisti più completi e continui del torneo.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Feyenoord, con cui ha esordito in Eredivisie collezionando 5 presenze e partecipando anche a convocazioni per gare di Champions League, El Bouchataoui ha successivamente vestito le maglie di Dordrecht, RKC Waalwijk e K.M.S.K. Deinze, prima di approdare al FC Eindhoven.

Centrocampista moderno e di grande personalità, dotato di visione di gioco, tecnica e capacità di leadership, El Bouchataoui porta con sé un’esperienza internazionale di valore e un bagaglio di oltre 35 presenze, 5 gol e 4 assist in carriera, spesso indossando la fascia da capitano.

La società accoglie con entusiasmo Achraf El Bouchataoui, certa che le sue qualità contribuiranno in modo significativo al progetto tecnico della Bianca Casacca. Benvenuto Achraf!

Foto: logo Pro Vercelli