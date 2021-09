Ufficiale: Pro Sesto, Simone Banchieri è il nuovo allenatore

La Pro Sesto ha scelto il nome del nuovo tecnico. Ecco il comunicato del club:

“La società Pro Sesto 1913 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Simone Banchieri. Nato a Torino il 1° settembre 1974, Banchieri nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di allenatore del Novara in Lega Pro: nella stagione 2020/2021 ha ottenuto l’undicesimo posto in classifica, mentre nel campionato 2019/2020 ha condotto i piemontesi sino alla semifinale playoff, diventando così il miglior tecnico dell’ultimo quinquennio sulla panchina degli azzurri. In carriera mister Banchieri ha allenato anche San Mauro, Novese, Derthona e Caratese nei Dilettanti, oltre ad aver ottenuto risultati di grande prestigio nei settore giovanili di Novara (scudetto nella categoria Allievi Nazionali) e Canavese (scudetto nella Berretti Nazionale). “Sono molto contento di questo accordo, arrivo in un Club prestigioso per cercare di migliorare la classifica e il patrimonio tecnico dei nostri giocatori” – le prime parole del tecnico. Al nuovo allenatore biancoceleste va il benvenuto da parte di tutta la Società sestese. Il Club ci tiene a ringraziare di cuore Stefano Di Gioia che oggi ha guidato la squadra a Meda e che ha dimostrato grande professionalità e attaccamento ai colori: Di Gioia resterà nello staff di mister Banchieri che domani dirigerà i primi allenamenti. Forza Pro!”.

Foto: Logo Pro Sesto