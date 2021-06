Ufficiale: la Pro Patria annuncia la separazione con il tecnico Javorcic

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Pro Patria ha annunciato l’addio del suo allenatore Ivan Javorcic: “Aurora Pro Patria 1919 comunica che l’Allenatore della Prima Squadra Ivan Javorcic non rinnoverà il suo contratto con il Club. Si conclude una storia di sport bellissima, intensa, indimenticabile, durata più di 4 anni. 157 panchine. 1 promozione dalla D alla C. 1 Scudetto Dilettanti. 3 Play-Off di Serie C. Terzo Allenatore più longevo nella storia della Pro Patria. In una parola…grazie!!! In bocca al lupo Mister!”.