James McConnell ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Liverpool. Il 17enne è arrivato ai Reds dal Sunderland ai tempi dell’Under 15. Come centrocampista offensivo, ha fatto la sua prima presenza con gli U18 la scorsa stagione, segnando 2 gol in 11 presenze. Rimarrà parte del team U18 di Marc Bridge-Wilkinson per questa stagione, ha già segnato con un colpo di testa in tuffo contro il Nottingham Forest all’inizio di questo mese.

Foto: sito ufficiale Liverpool