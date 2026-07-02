Ufficiale: Previtali nuovo giocatore della Virtus Entella

02/07/2026 | 10:21:32

La Virtus Entella annuncia l’arrivo di Previtali, la nota ufficiale: “Nicolas Previtali è un nuovo giocatore dell’Entella. Il difensore classe 2004 arriva a Chiavari a titolo definitivo dalla Giana Erminio. Cresciuto nel settore giovanile della formazione lombarda, nella stagione 2021/22 vince il campionato Primavera 4 sotto la guida di Andrea Chiappella, conquistando lo scudetto nazionale e la promozione in Primavera 3. L’anno successivo viene promosso stabilmente in prima squadra e contribuisce alla vittoria del campionato di Serie D e al ritorno della Giana Erminio tra i professionisti. Previtali debutta in Serie C il 3 settembre 2023, nella sfida sul campo della Pro Patria. Alla sua prima stagione tra i professionisti colleziona 31 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia Serie C e playoff. Nella stagione successiva fa parte della squadra che raggiunge la finale di Coppa Italia Serie C e il secondo turno nazionale dei playoff. Nell’ultima annata ha totalizzato 37 presenze tra campionato e playoff, realizzando anche una rete. Entusiasmo e voglia di crescere. Benvenuto a Chiavari Nicolas!”

foto sito entella