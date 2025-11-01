Ufficiale: Pradè non è più il ds della Fiorentina

01/11/2025 | 12:09:06

È ufficiale, Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina, la società e il dirigente hanno terminato il loro rapporto di comune accordo.

Questo il comunicato del club:

“ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè.

La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità.

‘A Daniele – le parole del Presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro'”.

Foto: X Fiorentina