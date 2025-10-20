Ufficiale: Potter è il nuovo ct della Nazionale svedese

20/10/2025 | 10:04:05

È ufficiale, Graham Potter è il nuovo commissario tecnico della Nazionale svedese.

Questo il comunicato ufficiale:

“Graham Potter sarà il nuovo tecnico della nazionale maschile. L’obiettivo è creare le condizioni ottimali per raggiungere la Coppa del Mondo nell’estate del 2026.

– Insieme ai giocatori, voglio realizzare il sogno dei tifosi di un’estate da campioni, afferma Graham Potter.

Dopo aver ottenuto soltanto un punto nelle prime quattro partite di qualificazione ai Mondiali di quest’autunno, il consiglio direttivo della Federazione calcistica svedese ha deciso lo scorso martedì di interrompere l’incarico del commissario tecnico Jon Dahl Tomasson.

La nazionale maschile sarà guidata, a partire da lunedì 20 ottobre, da Graham Potter. Il contratto copre il resto del periodo di qualificazione, comprese le partite contro Svizzera e Slovenia a novembre e un eventuale spareggio a marzo, e verrà automaticamente prorogato fino alla fase finale dei Mondiali dell’estate prossima se la Svezia riuscirà a qualificarsi.

“Affronto questo incarico con grande umiltà, ma anche con enorme entusiasmo. La Svezia ha giocatori fantastici che ogni settimana si distinguono nei migliori campionati del mondo. Il mio compito sarà creare le condizioni perché la squadra possa esprimersi al massimo livello e portare la Svezia ai Mondiali la prossima estate”,

ha dichiarato Graham Potter.

Graham Potter, 50 anni, originario dell’Inghilterra, vanta una solida esperienza nel calcio britannico e una buona conoscenza del calcio svedese dopo i sette anni di successi (2011–2018) alla guida dell’Östersunds FK. Durante il suo periodo in Svezia ha portato il club a competere nelle coppe europee. Dopo l’esperienza svedese ha allenato in Inghilterra club come Swansea City (Championship), Brighton & Hove Albion, Chelsea e West Ham in Premier League.

Il presidente della Federazione calcistica svedese, Simon Åström, si è detto soddisfatto della rapidità con cui è stata trovata una buona soluzione per la nazionale maschile:

“Il nostro obiettivo rimane la qualificazione ai Mondiali della prossima estate. Speriamo di giocare lo spareggio a marzo, e tutte le decisioni prese ora mirano a ottimizzare le condizioni per raggiungere questo traguardo. Abbiamo lavorato in modo strutturato e concentrato durante l’ultima settimana, e con Graham Potter otteniamo una leadership forte ed esperta, testata al più alto livello.”

Il direttore tecnico della Federazione, Kim Källström, ha aggiunto:

“Siamo molto soddisfatti che Graham assuma il ruolo di commissario tecnico della nazionale maschile. Tutti siamo consapevoli della situazione in cui ci troviamo e crediamo che, grazie alle sue capacità di leadership, saprà unire il gruppo in modo efficace. È tatticamente abile nel creare le condizioni per vincere le partite e sa identificare i punti di forza dei giocatori e come farli interagire al meglio.”

Il nuovo commissario tecnico della nazionale maschile entra ufficialmente in carica oggi e inizierà immediatamente il lavoro in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali”.

Foto: sito Chelsea