Ufficiale: Potenza, risoluzione contrattuale con il ds Vincenzo De Vito

11/11/2025 | 16:20:06

Il Potenza Calcio ha annunciato la risoluzione del contratto con il direttore sportivo Vincenzo De Vito.

Questo il comunicato del club:

“La società Potenza Calcio rende noto di aver risolto di comune accordo il rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Vincenzo De Vito, a seguito di un lungo e cordiale confronto avvenuto nella giornata odierna.

Ringraziandolo per il lavoro svolto a partire dalla stagione 2024/25, la società gli augura le migliori fortune personali e professionali”.

Foto: sito Potenza