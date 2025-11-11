Ufficiale: Potenza, risoluzione contrattuale con il ds Vincenzo De Vito
11/11/2025 | 16:20:06
Il Potenza Calcio ha annunciato la risoluzione del contratto con il direttore sportivo Vincenzo De Vito.
Questo il comunicato del club:
“La società Potenza Calcio rende noto di aver risolto di comune accordo il rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Vincenzo De Vito, a seguito di un lungo e cordiale confronto avvenuto nella giornata odierna.
Ringraziandolo per il lavoro svolto a partire dalla stagione 2024/25, la società gli augura le migliori fortune personali e professionali”.
Foto: sito Potenza