Ufficiale: Postecoglou nuovo allenatore del Nottingham Forest

09/09/2025 | 14:30:30

Era ormai imminente solo l’annuncio che è arrivato poco fa. “Il Nottingham Forest è lieto di confermare la nomina di Ange Postecoglou come nuovo allenatore della Prima Squadra. Un tecnico che vanta oltre 25 anni di esperienza nella gestione tecnica, arrivando sulla riva del Trent con un curriculum ricco di successi e vittorie a livello internazionale. Il tecnico australiano ha raggiunto un accordo biennale con il Nottingham Forest, per una scadenza fissata all’estate del 2027″.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach. Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M — Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025

Foto: X Nottingham Forest