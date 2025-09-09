TOP NEWS
Ufficiale: Postecoglou nuovo allenatore del Nottingham Forest

09/09/2025 | 14:30:30

Era ormai imminente solo l’annuncio che è arrivato poco fa. “Il Nottingham Forest è lieto di confermare la nomina di Ange Postecoglou come nuovo allenatore della Prima Squadra. Un tecnico che vanta oltre 25 anni di esperienza nella gestione tecnica, arrivando sulla riva del Trent con un curriculum ricco di successi e vittorie a livello internazionale. Il tecnico australiano ha raggiunto un accordo biennale con il Nottingham Forest, per una scadenza fissata all’estate del 2027″.

Foto: X Nottingham Forest