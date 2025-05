Ufficiale: Porto, Varela ha rinnovato fino al 2030

29/05/2025 | 21:30:08

Giornata importante per il Porto, che ha annunciato il rinnovo del centrocampista argentino Alan Varela fino al 2030. Queste le parole del ventitreenne: “Sono molto felice di rinnovare con l’FC Porto fino al 2030, ringrazio il presidente e continuerò a lavorare al 100% per dare il meglio alla squadra. Ho sempre dato il massimo per la società, ora iniziamo una nuova stagione e spero di continuare a dare tutto in campo per raggiungere i nostri obiettivi, tra cui diventare campioni. È quello che questa società merita sempre. Il club pretende sempre il massimo, e il massimo è vincere. Speriamo che la prossima stagione possa essere migliore della precedente, così da poter vincere il titolo”.

Foto: Instagram Porto