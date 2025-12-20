Ufficiale: Porto, Thiago Silva si è legato al club fino al termine della stagione

20/12/2025 | 16:47:20

L’FC Porto ha comunicato l’ingaggio di Thiago Silva, il difensore brasiliano si è legato al club fino al termine della stagione.

Questo il comunicato:

“Thiago Silva si unisce all’FC Porto come nuovo acquisto. Il leggendario difensore centrale brasiliano torna all’Invicta dopo aver concluso il suo periodo al Fluminense, dove ha giocato le ultime due stagioni.

Torna così in un club che ha rappresentato nella stagione 2004/05, quando militava solo nell’FC Porto B. Per molti versi, questo trasferimento segna la chiusura di un cerchio perfetto, poiché torna in un posto che già conosce, alla ricerca di ciò che gli mancava allora: la gloria con la prima squadra.

Thiago Silva è un nome che non ha bisogno di presentazioni. A 41 anni, vanta una carriera che parla da sola, avendo vestito la maglia, tra gli altri, di club come il Milan, il Paris Saint-Germain e il Chelsea.

Arriva all’FC Porto con 31 trofei vinti in carriera: 1 UEFA Champions League (all’Estádio do Dragão!), 1 Coppa del Mondo per Club FIFA, 1 Supercoppa UEFA, 7 campionati francesi, 1 campionato italiano, 1 Coppa del Brasile, 5 Coppe di Francia, 6 Coppe di Lega francesi, 5 Supercoppe di Francia e 1 Supercoppa italiana. A questi si aggiungono la Coppa America e la Coppa delle Confederazioni FIFA vinte con la nazionale brasiliana.

Thiago Silva è stato anche capitano della Seleção e ha finora collezionato 113 presenze in nazionale .

Nominato tre volte nella Squadra dell’Anno FIFA (2013, 2014 e 2015), è stato votato come Miglior Giocatore della Coppa del Mondo per Club 2021 e, più recentemente, è stato candidato al premio The Best della FIFA nella categoria Difensore dell’Anno, coronando una stagione molto positiva al Fluminense, in cui ha collezionato 46 presenze.

Infatti, dal 2006 ha giocato almeno 34 partite in ogni stagione, con un picco di 58 nel 2024, quando si divideva tra Chelsea e Fluminense.

Firma per l’FC Porto fino al termine della stagione, con un’opzione per un altro anno. Si unisce a parametro zero, dato il suo status di free agent, senza commissioni di intermediazione”.

Foto: X Porto

