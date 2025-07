Ufficiale: Porto, terminato il prestito di Fabio Vieira. Tornerà all’Arsenal

02/07/2025 | 11:30:59

Fabio Veira ritorna all’Arsenal al termine del prestito al Porto. Ecco il comunicato del club portoghese: La fine della stagione 2024/25 segna anche la conclusione del prestito di Fábio Vieira, che non fa più parte della rosa del FC Porto e farà ritorno all’Arsenal. Il centrocampista di 25 anni, in prestito dai londinesi dal 28 agosto, ha segnato cinque gol e fornito sei assist in 42 partite disputate durante il suo secondo periodo al club. Con il ritorno di Fábio Vieira confermato in Inghilterra, il FC Porto gli augura il meglio per il futuro.

Foto: instagram personale