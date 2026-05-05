Ufficiale: Porto, riscattato Kiwior dall’Arsenal

05/05/2026 | 21:32:49

Il Porto ha ingaggiato a titolo definitivo Jakub Kiwior, esercitando l’opzione prevista nell’accordo di prestito con l’Arsenal. Il difensore polacco passa così stabilmente ai “Dragões”, che ne acquisiscono il 100% dei diritti economici e sportivi. L’operazione prevede un investimento iniziale di 17 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi fino a 5 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Nell’intesa tra i club è stata inoltre inserita una clausola che garantirà all’Arsenal un introito fisso di 2 milioni di euro in caso di futura cessione del giocatore. Kiwior ha firmato un contratto di lunga durata, valido fino a giugno 2030.

Foto: X Porto