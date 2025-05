Ufficiale: Porto, blindato Rodrigo Mora. Rinnovo fino al 2030 e clausola da 70 milioni

07/05/2025 | 22:15:19

Il Porto blinda il talento Rodrigo Mora: contratto fino al 2030. Di seguito il comunicato: “Record dopo record al ritmo degli applausi del Drago. Un talento senza precedenti in Portogallo nel XXI secolo. Autore di otto gol nella prima stagione al servizio della prima squadra – è il secondo miglior marcatore della squadra attuale, dietro a Samu, e il capocannoniere nel 2025, accanto all’attaccante -, Rodrigo Mora ha rinnovato il contratto che lo lega all’FC Porto fino al 2030 e continuerà a dare gioia alla nazione blu e bianca.

Il creativo ha iniziato a dare i primi tocchi alla Dragon Force di Custóias, ma veste già Porto dall’estate del 2016. La crescita dell’Olival ha iniziato a dare i suoi frutti nel 2021/22, quando ha segnato 29 gol in 34 giornate e ha visto il servizio dell’under-15.

Il talento dimostrato gli ha permesso di iniziare a scrivere una lunga lista di record: il 15 gennaio 2023, in un momento in cui volava nelle giovanili – ha firmato 16 tiri precisi e 13 assist in 33 partite di livello -, è stato chiamato in squadra B e ha debuttato contro il Tondela a soli 15 anni, otto mesi e dieci giorni. È stato il più giovane di sempre a debuttare nei campionati professionisti. Alla base delle prove fornite sul campo, l’FC Porto non ha esitato a presentargli un contratto professionale e, nel giorno del 130° anniversario del club, a conferirgli il Drago d’oro di Giovane Atleta dell’Anno.

Nel 2023/24 pochi sono riusciti a fermare il talentuoso Dragão, che è diventato il più giovane di sempre a segnare in Segunda Liga – sarebbe stato superato da Anhá Candé – ed è stata la stella più scintillante nelle competizioni giovanili UEFA. Prova di ciò è che è stato il giocatore con il maggior numero di gol a livello internazionale, sia per l’FC Porto che per la nazionale.

All’età di 16 anni della Youth League, è stato una delle pietre miliari per la semifinale. In nove partite, ha segnato sette gol, fornito due assist e portato a casa il trofeo del capocannoniere. Negli Europei Under 17 è stato ancora una volta il grande punto di riferimento, è riuscito a evitare ogni segno e a consacrarsi come capocannoniere della competizione che il Portogallo ha disputato fino alla finale. Naturalmente, la giuria di osservatori tecnici della UEFA lo ha messo nell’undici ideali della gara.

Secondo atleta più giovane nella storia del club a debuttare nelle competizioni europee all’età di 17 anni, quattro mesi e 21 giorni, il creativo si è lasciato alle spalle il nervosismo fin dal primo momento e ha messo in campo tutta l’irriverenza. Le buone impressioni lasciate a Bodø sono seguite dal debutto contro l’Arouca all’Estádio do Dragão, evento che lo ha reso il terzo più giovane a sfoggiare il benedetto stemma della Lega.

Affermato anche come il primo portoghese a giocare partite ufficiali per la nazionale Under 21, ha indicato fin dall’inizio l’obiettivo preferito: le reti avversarie. Con la tecnica che gli è stata riconosciuta e applaudita, ha trovato spazio nella difesa dell’AFS per celebrare il suo primo gol da senior – aveva solo 17 anni, cinque mesi e 23 giorni.

Il tanto desiderato titolo è arrivato al settimo mese del miglior anno della sua carriera. A Moreira de Cónegos, sono bastati 16 minuti per fare la differenza con un cross millimetrico per l’amico Samu e altri 50 per, in una mossa di insistenza, coronare il debutto con un gol, essere sollevato dall’attaccante e salire anche nelle considerazioni di tutti gli amanti dello sport-re. Dopotutto, aveva appena raggiunto lo status di più giovane portiere della storia a segnare e guardare in campionato.

È passata solo una settimana prima di vivere “la follia” di debuttare a fatturare al Dragão. “Era un sogno. Sentire l’intero stadio gridare i nomi dei giocatori era qualcosa che vedevo solo in televisione, ero davvero molto felice e grato”, ha detto in un’intervista alla rivista Dragões quando gli è stato chiesto del derby in cui, oltre al superbo gol che ha sollevato i banchi, ha anche firmato un assist e ha portato a casa il primo dei sette premi Man of the Game.

L’anno è cambiato e Mora ha accelerato. Nel 2025 ha già firmato cinque tiri precisi ed è diventato l’adolescente con il maggior numero di gol negli ultimi 88 anni del calcio portoghese. Fino ad arrivare lì, si è consacrato come il più giovane del secolo a raggiungere i cinque gol in campionato, ha superato Fernando Gomes verso la vetta degli atleti più giovani della storia del club a sei tiri precisi e ha ripetuto un’impresa raggiunta solo dall’Eterno 9: bisar ancora 17 anni. È stato il terzo giocatore più giovane a segnare due gol in una partita di campionato prima di raggiungere l’età adulta.

Appena diventato maggiorenne e diventato un idolo della massa dei fan, Rodrigo Mora prolunga per altri cinque anni il legame che lo lega all’FC Porto e il nuovo contratto include una clausola di rescissione di 70 milioni di euro”.

Foto: Instagram Porto