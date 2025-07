Ufficiale: Porto, addio con Anselmi. In arrivo Farioli

01/07/2025 | 22:20:26

Cambio imminente sulla panchina del Porto. Il club lusitano ha infatti avviato le procedure per la risoluzione del contratto con l’allenatore argentino Martin Anselmi, come ufficializzato attraverso una nota ufficiale pubblicata nella giornata odierna. Il comunicato recita: “FC Porto – Futebol, SAD informa di aver avviato trattative con l’allenatore Martin Anselmi per risolvere il contratto di impiego sportivo in vigore da gennaio 2025”.

Foto: Instagram Porto