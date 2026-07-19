Ufficiale: Porro rinnova con il Latina. Contratto fino al 2028

19/07/2026 | 16:20:26

Il Latina ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Mattia Porro fino al 2028.

Ecco il comunicato:

“Il Latina Calcio 1932 comunica di aver prolungato il contratto di Mattia Porro fino al 30 giugno 2028.

Arrivato in nerazzurro nella scorsa stagione, Porro ha saputo conquistare fin da subito la fiducia dell’ambiente, totalizzando 32 presenze ufficiali e mettendo in mostra affidabilità, velocità e spirito di sacrificio.

Un rinnovo che conferma la volontà del club di dare continuità a un percorso condiviso, guardando con ambizione alle prossime stagioni.

Il futuro continua. Insieme, per difendere questi colori”.

Foto: Instagram Latina