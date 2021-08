Ufficiale: Pordenone, rinnovo di Falasco e arrivo di Sylla dal Gozzano

Una specie di doppio colpo in casa Portenone: il difensore Nicola Falasco ha rinnovato con il club neroverde per un’altra stagione e per l’attacco, arriva Youssouph Cheikh Sylla dal Gozzano. Per l’attaccante, un contratto triennale con il club friulano.

Questi gli annuncio del club:

#Pordenone è la nuova casa del… "Pape" 🏡🆕 Youssouph Cheikh #Sylla, un gigante di quasi 2 metri per l'attacco neroverde 🖤💚 https://t.co/mDspnPP9xe Reduce da un'annata da "urlo" con il Gozzano in D: 19 gol e 8 assist 💪🏿💪🏿💪🏿#ForzaRamarri #ForzaPordenone pic.twitter.com/XFSlkKj7SM — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) August 5, 2021

Foto: Twitter Pordenone