Ufficiale: Pordenone, rinnova Barison fino al 2024

Attraverso una nota ufficiale, il Pordenone ha reso noto il rinnovo di Alberto Barison

“Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato di due stagioni il contratto del difensore Alberto Barison. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2024. Quella in corso è la terza annata con il Pordenone per il difensore, neroverde dall’estate 2018. Con la maglia dei ramarri Barison ha totalizzato 66 presenze e 10 gol. Score che lo qualifica come uno dei migliori difensori goleador del panorama nazionale.”

Foto: sito Pordenone