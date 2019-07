Ufficiale: Pordenone, dalla Juventus arriva Vogliacco

Tramite i propri canali ufficiali, il Pordenone ha ufficializzato l’acquisto del difensore Alessandro Vogliacco dalla Juventus. Questa la nota del club: “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Alessandro Vogliacco. Il calciatore, classe ’98, arriva dalla Juventus a titolo definitivo. Ha firmato un contratto triennale, con scadenza giugno 2022. Per Vogliacco si tratta di una conferma in neroverde: lo scorso gennaio era giunto in prestito al Pordenone, contribuendo alla vittoria del campionato e della Supercoppa”.

Foto: Sito Ufficiale Pordenone