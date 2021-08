Ufficiale: Pordenone, dal Crotone arriva Petriccione

Colpo a centrocampo per il Pordenone che ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Petriccione. Ecco il comunicato del club:

“Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Jacopo Petriccione. Il calciatore, classe ‘95, arriva dal Crotone in prestito fino a giugno 2022 (con opzione). Per Petriccione, che vive a Gradisca d’Isonzo, è un ritorno (fortemente voluto) in Friuli Venezia Giulia. Nell’ultimo biennio ha vestito le maglie di Lecce e Crotone in Serie A: con i salentini, nel 2019/20, ha “firmato” 5 assist. In Serie B, con il Lecce e il Bari, ha totalizzato 89 presenze, con 4 gol e 13 assist, contribuendo da protagonista assoluto alla promozione in A dei giallorossi nell’annata 2018/19. Petriccione vestirà la maglia numero 8″.

Foto: Twitter Pordenone