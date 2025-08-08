Ufficiale: Popov nuovo giocatore dell’Udinese

08/08/2025 | 17:15:00

Nikolay Popov è un nuovo colpo dell’Udinese, i friulani hanno annunciato l’arrivo del talento classe 2009: “Un nuovo talento arriva in casa bianconera. Nikolay Popov è un nuovo giocatore dell’Udinese. Bulgaro, classe 2009, è un fantasista dotato di tecnica e imprevedibilità. Lo scorso anno militava nel Ludogorets, club nel quale era arrivato dopo aver mosso i primi passi nel Septemvri. È Nazionale bulgaro Under 17 e vanta anche 4 presenze con 4 gol con la selezione Under 16 oltre a 2 con un gol con l’Under 15. Benvenuto Nikolay”.

FOTO: Sito Udinese