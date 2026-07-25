Ufficiale: Pontisso firma con la Cremonese

25/07/2026 | 11:01:22

Simone Pontisso, uno dei protagonisti del Catanzaro dei miracoli degli ultimi anni, lascia la Calabria e vola alla Cremonese. Le indiscrezioni del 23 luglio sono state confermate e adesso il suo trasferimento in Lombardia è ufficiale.

Ecco il comunicato dei grigiorossi: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Catanzaro 1929 i diritti alle prestazioni sportive di Simone Pontisso.

Centrocampista capace di abbinare qualità e quantità, è nato a San Daniele del Friuli il 20 marzo 1997 e si è formato nel settore giovanile dell’Udinese, facendo l’esordio in Serie A all’età di vent’anni. Con 141 partite giocate, 12 gol e 19 assist complessivi, nelle ultime quattro stagioni è stato tra i protagonisti del Catanzaro che ha conquistato prima la promozione in Serie B del 2023 e poi tre qualificazioni consecutive ai playoff, culminate con il raggiungimento della finale nella scorsa stagione. In carriera ha anche vestito le maglie di Spal (2016-17), Vicenza (2019-21) e Pescara (2022), contribuendo ad una promozione in Serie A e una in Serie B. In totale ha giocato 145 partite in cadetteria e 84 in terza serie.

Benvenuto in grigiorosso, Simone!”

Foto: Sito Cremonese