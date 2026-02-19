Ufficiale: Pontedera, il 95% delle quote passa a BR Football

19/02/2026 | 18:10:48

US Città di Pontedera comunica che presso lo Studio del Notaio Marinella, a Pontedera, si è perfezionato il trasferimento di proprietà del 95% delle quote sociali alla società BR Football. Con tale operazione, BR Football assume il ruolo di socio di controllo del Club, in un’ottica di continuità e sviluppo. L’ingresso della nuova proprietà si inserisce in un percorso di transizione responsabile: fino al termine della stagione sportiva in corso, sarà garantito pieno sostegno al progetto tecnico e gestionale attualmente in essere, con l’obiettivo prioritario di accompagnare squadra e staff nel raggiungimento dei traguardi sportivi prefissati.

Foto: logo Pontedera