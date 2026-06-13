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Ufficiale: Polito rinnova con il Catanzaro fino al 2028

13/06/2026 | 11:47:20

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Il Catanzaro, dopo aver perso mister Aquilani, conferma un pezzo importante della sua dirigenza con il rinnovo del DS Ciro Polito fino al 2028: “US Catanzaro 1929 comunica di aver raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Ciro Polito per la prosecuzione del rapporto professionale che legherà le parti fino al 30 giugno 2028.La società e il direttore sportivo hanno condiviso la volontà di proseguire insieme il percorso intrapreso, alla luce dei soddisfacenti risultati sportivi raggiunti negli ultimi due anni”.

Foto: YouTube Catanzaro