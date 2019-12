Ufficiale, Polcino sarà il nuovo amministratore delegato dell’Avellino: il comunicato del club

Una giornata di ufficialità quella che si è vissuta ad Avellino. Dopo la nomina di Luigi Izzo a presidente del club e di Martone come direttore generale, la società in serata ha annunciato anche il nuovo amministratore delegato. Come si legge dalla nota, “l’Us Avellino comunica che l’incarico di Amministratore Delegato sarà affidato al manager Filippo Polcino. Già consigliere d’amministrazione dell’Università degli studi del Sannio, Filippo Polcino vanta una lunga carriera nel campo del marketing e del management aziendale. In ambito sportivo, oltre a prestigiosi incarichi di consulenza internazionali, ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Campobasso Calcio nella stagione 2018/2019“.