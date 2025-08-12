Ufficiale: Poku nuovo giocatore del Bayer Leverkusen

12/08/2025 | 11:12:56

Il Bayer Leverkusen ha annunciato l’acquisto di Poku dall’AZ Alkmaar, esterno offensivo nel giro dell’Olanda U21: “Ernest Poku è un eccellente esterno a tutta fascia, capace di dare un contributo importante alla nostra offensiva grazie alla sua velocità e abilità nel dribbling”, ha dichiarato il direttore sportivo Simon Rolfes, descrivendo le qualità del 21enne nato ad Amburgo. “È tecnico e determinato: con il suo ritmo e la sua dinamicità amplia enormemente le nostre possibilità di gioco”, ha aggiunto Rolfes.

FOTO: Sito Leverkusen