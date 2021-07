Ufficiale: Podolski vola in Polonia, è un nuovo giocatore del Gornik Zabrze

Lukas Podolski, ex attaccante di Inter e Bayern Monaco, dopo l’esperienza in Turchia vola in Polonia: ha firmato un contratto annuale con il Gornik Zabrze. Ecco l’annuncio del club sui canali ufficiali:



