Ufficiale: Podolski non rinnova con il Vissel Kobe e lascia il Giappone

Il Vissel Kobe, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha comunicato la separazione consensuale con Lukas Podolski. L’attaccante tedesco di origini polacche non rinnova il contratto in scadenza ed è pronto a trovare una nuova squadra. L’ex Arsenal e Inter potrebbe tornare in Europa.

Foto: Focus