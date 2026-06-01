Ufficiale: Pocognoli e il Monaco si separano

01/06/2026 | 19:35:11

Il Monaco ha annunciato il termine del rapporto lavorativo con il tecnico Sebastien Pocognoli.

Questo il comunicato del club:

“Il Monaco annuncia la fine della sua collaborazione con Sébastien Pocognoli al termine della stagione 2025-2026.

Arrivato nel Principato lo scorso ottobre, Sébastien Pocognoli ha guidato i rossobianchi in 38 occasioni, con un bilancio di 16 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte. Durante il suo mandato, la squadra si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League per la seconda volta consecutiva.

Sotto la guida dell’allenatore belga, il Monaco ha chiuso la stagione al 7° posto in Ligue 1, assicurandosi un posto nei play-off della UEFA Europa Conference League.

Il Club desidera ringraziare Sébastien Pocognoli e il suo staff per la dedizione dimostrata nei confronti del Monaco e augura loro ogni successo per il futuro”.

Foto: sito Monaco