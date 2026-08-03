Ufficiale: Pochettino rinnova con gli USA fino al 2030

03/08/2026 | 15:48:19

Mauricio Pochettino e Team USA continuano insieme fino al 2030. L’allenatore argentino, alla guida degli States nell’ultimo Mondiale, ha prolungato il suo contratto impegnandosi, inoltre, nel pieno sviluppo del calcio americano.

Il comunicato della Federazione statunitense: “La U.S. Soccer Federation e Mauricio Pochettino concordano un nuovo contratto fino al 2030. Pochettino e il suo staff hanno guidato la Nazionale degli Stati Uniti a un numero record di vittorie alla Coppa del Mondo FIFA 2026; Pochettino inizierà una nuova fase quando gli USA scenderanno in campo per le partite autunnali; Il tecnico avrà un impatto ampliato nelle aree tecniche del calcio statunitense”.

Le parole di Pochettino: “Lavorando insieme a U.S. Soccer negli ultimi due anni, ci è diventato chiaro che c’è un enorme potenziale per rendere il programma della Nazionale Maschile ancora più forte. La passione che abbiamo riscontrato dai tifosi durante tutta la Coppa del Mondo ha solo rafforzato la nostra fiducia in ciò che è possibile qui. Siamo entusiasti dell’opportunità di portare tutta la nostra esperienza e conoscenza in ancora più aree del calcio statunitense, contribuendo al contempo a rafforzare i percorsi per giocatori, allenatori e squadre in tutta la Federazione. Vogliamo cercare di avere un impatto duraturo sullo sport nel paese che ci ha accolto così calorosamente e che questo impatto vada oltre i risultati in campo.”

Foto: Sito USA