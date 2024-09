Ufficiale: Pochettino è il nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti

La notizia era ormai nell’aria da diversi giorni, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Mauricio Pochettino è stato nominato nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti. Di seguito il comunicato ufficiale: “La Federazione calcistica statunitense ha nominato Mauricio Pochettino nuovo allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti. Pochettino, 52 anni, un allenatore esperto e molto rispettato, ha avuto esperienze di successo con diversi club europei di alto livello, tra cui Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain e Chelsea. Noto per aver costruito squadre con stili di gioco dinamici, ora prenderà il timone della nazionale statunitense, portando la sua vasta esperienza e acume tattico per guidare la squadra alla Coppa del Mondo FIFA 2026 in casa. Come parte del processo di transizione, Crocker ha nominato Mikey Varas come capo allenatore ad interim per le partite contro il Canada sabato scorso e contro la Nuova Zelanda. Varas, osservatore degli avversari della USMNT durante la Coppa del Mondo FIFA 2022 e assistente dal 2023, è stato originariamente assunto come capo allenatore della U-20 MNT a novembre 2021 e ha allenato la U-20 MNT fino alla vetta del loro girone alla Coppa del Mondo FIFA U-20 2023 in Argentina. Pochettino porta con sé una grande esperienza maturata in Europa. Ha iniziato la sua carriera da allenatore con l’Espanyol nella Liga prima di trasferirsi in Premier League, dove ha avuto un impatto significativo con il Southampton e in seguito con il Tottenham Hotspur. Agli Spurs, ha guidato la squadra alla loro prima finale di UEFA Champions League nel 2019 e ha costantemente ottenuto piazzamenti tra i primi quattro in Premier League. Dopo il suo periodo di successo in Inghilterra, Pochettino prese le redini del Paris Saint-Germain, dove vinse il titolo della Ligue 1, la Coupe de France e il Trophée des Champions, conducendo inoltre la squadra alle semifinali della UEFA Champions League. Oltre ai suoi successi in campo, Pochettino è noto per la capacità di gestire e motivare giocatori di alto profilo e per la sua dedizione allo sviluppo di giovani talenti. Molti giocatori che hanno lavorato sotto di lui hanno elogiato la sua capacità di coltivare la loro crescita e massimizzare il loro potenziale. Questa attenzione allo sviluppo dei giovani si allinea bene con la strategia a lungo termine di US Soccer per costruire una solida pipeline di talenti per la squadra nazionale. La nomina di Pochettino è supportata in gran parte da un dono filantropico alla leadership di Kenneth C. Griffin, fondatore e CEO di Citadel e fondatore di Griffin Catalyst. Ulteriore supporto è stato fornito da Scott Goodwin, co-fondatore e Managing Partner di Diameter, e da diversi partner commerciali. Nato a Murphy, Argentina, Pochettino ha avuto una brillante carriera da giocatore come difensore centrale, ottenendo 20 presenze con la Nazionale argentina. Ha giocato per club come Newell’s Old Boys, Espanyol, Paris Saint-Germain e Bordeaux. Pochettino è in possesso di una licenza UEFA Pro e parla fluentemente spagnolo, francese e inglese. Lavorerà a stretto contatto con lo staff di US Soccer per garantire una transizione fluida e gettare le basi per il successo nelle prossime competizioni”.

Foto: Instagram Pochettino