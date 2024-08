Ufficiale: Pobega è un nuovo giocatore del Bologna

Nuovo acquisto per il Bologna. Il club emiliano ha annunciato l’ingaggio di Tommaso Pobega. Il centrocampista arriva dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Pobega, con opzione per l’acquisizione definitiva. Incursore di metà campo di piede mancino e dotato di grande fisicità, Tommaso ha forza fisica, è abile ad inserirsi e nel tiro dalla distanza. Spesso utilizzato in carriera da mezzala sinistra, è potente e difficile da contenere per gli avversari quando rovescia l’azione: la sua ampia falcata fa di lui un classico centrocampista moderno, spicca per recupero palla e si propone con buona costanza in zona gol, come testimoniano le cifre di 4 stagioni vissute sempre in prestito dal Milan, fino al ritorno in rossonero dell’estate di due anni fa. Protagonista – e secondo marcatore della squadra – della storica salvezza con lo Spezia di Vincenzo Italiano nel 2020-21, alza il livello e passa al Torino di Juric nel quale si impone per continuità e ottiene anche, dopo un bel percorso con l’Italia Under21, le prime chiamate in Nazionale maggiore da Mancini. Esordisce in azzurro nel giugno 2022 al Dall’Ara, contro la Germania. I tempi sono maturi anche per il debutto con il Milan e nelle coppe europee: la prima in Champions (12 partite con 1 gol finora per Pobega) è del settembre 2022. Dall’agosto 2024 passa in rossoblù”.

Foto: instagram Bologna