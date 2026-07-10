Ufficiale: Alessandro Plizzari è un nuovo giocatore del Sudtirol
10/07/2026 | 13:17:12
Alessandro Plizzari è ufficialmente un nuovo giocatore del Sudtirol. L’estremo difensore arriva in prestito dal Venezia. L’annuncio della società: “L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Venezia FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari. L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto ad Alessandro Plizzari e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi”.
foto: sito sudtirol