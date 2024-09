Ufficiale: Pjanic riparte dalla Russia. È un nuovo calciatore del CSKA Mosca

Miralem Pjanic riparte dalla Russia: è un nuovo calciatore del CSKA Mosca. Ad annunciarlo è stata la stessa società moscovita, che ha annunciato il bosniaco che ha firmato per un anno con opzione sul secondo: “È ufficiale: Miralem Pjanic è un giocatore del PFC CSKA! Il quattro volte campione italiano aggiunto all’esercito, firmando un contratto da 1 anno con opzione per il secondo. Miralem giocherà per la nostra squadra sotto il numero 15”.

Foto: Instagram CSKA Mosca