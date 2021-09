Miralem Pjanic è del Besiktas, ufficiale! Il mediano bosniaco arriva in Turchia in prestito secco dal Barcellona. Il club Campione di Turchia, si legge nel comunicato, pagherà al giocatore una parte dell’ingaggio pari a 2,75 milioni di euro (il 30% di ciò che percepisce in blaugrana).