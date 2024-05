Ufficiale: Pizzimenti è il nuovo direttore sportivo della Reggiana

Dopo l’addio di Goretti, il nuovo direttore sportivo della Reggiana sarà Marcello Pizzimenti. Di seguito la nota: “AC Reggiana comunica ufficialmente di avere affidato il ruolo di direttore sportivo a Marcello Pizzimenti.

Pizzimenti ha operato e maturato esperienza all’interno dell’area tecnica di Foligno, Perugia, Cosenza e Genoa, in quella che oggi è una carriera ventennale da dirigente sportivo che lo ha visto raccogliere stima, apprezzamenti e risultati di rilievo in tutte le passate esperienze. All’inizio dell’ultima stagione è approdato a Reggio Emilia, come collaboratore alla gestione tecnica della Prima Squadra, contribuendo al mantenimento della categoria.

Con la Reggiana ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2025. La Società porge al nuovo direttore sportivo i migliori auguri di buon lavoro.

LE PAROLE DI MARCELLO PIZZIMENTI



“Ringrazio la proprietà, il patron Amadei, il presidente Salerno e i vice presidenti, Fico e Cattani, per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti con questa scelta. Sono molto contento di portare avanti e non disperdere il lavoro fatto fino ad oggi in granata. In una linea condivisa a pieno con il Club, raccogliamo quanto di buono fatto nella passata stagione e diamo continuità sotto l’aspetto tecnico e strutturale proiettandoci alla Reggiana del futuro. Ho già potuto apprezzare il valore delle persone che abitano questa città, ritenendomi ancora più felice oggi di proseguire a Reggio Emilia il mio percorso umano e professionale”.

Foto: sito Reggiana