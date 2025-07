Ufficiale: Pittarella firma il primo contratto da professionista con il Milan

09/07/2025 | 19:00:05

Per il classe 2008 Pittarella arriva la firma sul primo contratto da professionista, come annunciato dal club rossonero: “AC Milan comunica che Matteo Pittarella ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il portiere classe 2008, da sei stagioni nel vivaio rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e alla sviluppo dei giovani talenti”.

Foto: sito Milan