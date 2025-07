Ufficiale: Pistoiese, si interrompe il rapporto con Pazzini (come dt)

Le parole del presidente del club Sergio Iorio: “Ringrazio Giampaolo per tutto quello che ha fatto e dato alla FC Pistoiese nella stagione scorsa. Dopo aver impostato l’organizzazione delle giovanili, Giampaolo si è aggregato al team tecnico della prima squadra, dando input e consigli per il miglioramento continuo della squadra. Auguro a Giampaolo la massima soddisfazione per la prosecuzione della sua carriera nel mondo del calcio”.