Ufficiale: Pistoiese, promosso in prima squadra il giovane Tempesti

Non si segnalano solo nuovi arrivi alla Pistoiese, i toscani hanno annunciato, attraverso il proprio sito internet, di aver promosso, con un contratto da professionista, il giovane classe 2001 Pietro Tempesti. Tempesti, prodotto del vivaio della Pistoiese, già nella passata stagione è sceso in campo diverse volte in Serie C, ora arriverà il definitivo salto di qualità con la prima squadra. Di seguito il comunicato del club:

La US Pistoiese 1921 comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Pietro Tempesti, nato a Pistoia il 26 Novembre 2001, che ha firmato un contratto triennale con la Società che scadrà il 30 Giugno 2023. Il talentuoso prodotto del vivaio arancione si è fatto notare in Prima Squadra nella scorsa stagione, quando mister Giuseppe Pancaro gli ha concesso di scendere in campo 8 volte, 6 in Campionato e 2 Coppa Italia. In due occasioni è partito nell’undici titolare, per la precisione contro il Monza e il Siena. Contro i brianzoli con un gran tiro stampatosi all’incrocio è andato vicinissimo al goal. Si tratta di un centrocampista con spiccate attitudini offensive, ma molto tenace ed attento in copertura, quando occorre recuperare velocemente la palla. Può essere impiegato sia come centrocampista che trequartista. Molto emozionato e felice il ragazzo ha ringraziato il presidente Orazio Ferrari per la fiducia riposta in lui, promettendo di mettercela tutta per dimostrare di meritarsela.

Foto: Sito Pistoiese.