Ufficiale: Pistoiese, esonerati il tecnico Sassarini e il vice Alessi

La US Pistoiese 1921 comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con il responsabile tecnico della Prima Squadra, David Sassarini e con l’allenatore in seconda, David Alessi. La Società ringrazia mister Sassarini ed il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto, rivolgendo loro un grande e sincero ‘in bocca al lupo’ per il prosieguo della carriera. Nelle prossime ore sarà reso noto il nome del sostituto e del nuovo staff. Foto: Logo Pistoiese