Ufficiale: Pistoiese, contratto annuale per l’ex Milan Llamas

Andrés Llamas Acuña, classe 1998, giocatore italo-spagnolo, ex Milan, è un giocatore della Pistoiese. Nato a Milano, compirà 21 anni il prossimo 7 agosto. Si tratta per lui di una conferma, ma cambia la sua situazione contrattuale, essendo adesso in maglia arancione a titolo definitivo, con contratto annuale (scadenza 30 Giugno 2020) e opzione per il secondo. Le sue caratteristiche sono ben note alla piazza: fisicità, bel piede sinistro, ottime capacità tecniche e di corsa. In maglia arancione, nel suo primo campionato da professionista, ha fatto registrare 22 presenze e tre assist.