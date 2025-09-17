Ufficiale: Pissardo rinnova con il Bari fino al 2027

17/09/2025 | 18:31:20

Marco Pissardo rinnova il contratto con il Bari, il comunicato del club: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento, fino a giugno 2027, del rapporto che lega il portiere classe ’98 Marco Pissardo al Club biancorosso. Felici di continuare insieme Marco”. Pissardo era arrivato nell’estate del 2023 dal Novara e da allora ha collezionato 10 presenze diventando però protagonista due anni fa nella doppia sfida play out contro la Ternana dove parò anche un calcio di rigore a Tiago Casasola nel match d’andata giocato al San Nicola”.

FOTO: Sito Bari