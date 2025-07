Ufficiale: Pisa, rinnovato per un anno il contratto di Nicolas Andrade

16/07/2025 | 18:38:56

Nicolas continuerà la sua avventura in Serie A col Pisa. Il comunicato: Nicolas Andrade resta in Nerazzurro! Pisa Sporting Club è lieto di annunciare il prolungamento del rapporto professionale in essere col calciatore Nicolas Andrade che dunque continuerà a vestire i nostri Gloriosi colori fino al 30 giugno 2026. A Nicolas, già protagonista di tante battaglie sportive e della Promozione in Serie A dello scorso mese di maggio, rivolgiamo l’auspicio di poter vivere insieme ancora molte emozioni.

Foto: sito Pisa