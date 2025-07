Ufficiale: Pisa, ingaggiato Maucci

10/07/2025 | 19:51:12

Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Maucci, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori. Centrocampista offensivo, classe 2007, Maucci è cresciuto nelle giovanili del Brescia mettendosi in mostra in tutte le principali categorie fino alla Primavera, campionato nel quale ha avuto un ruolo da assoluto protagonista meritandosi una presenza fissa in Prima squadra. Giacomo Maucci ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa fino al 30 giugno 2029 (con opzione sull’anno successivo). A lui rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova e importante esperienza in maglia Nerazzurra”.

Foto: sito Pisa