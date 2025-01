Ufficiale: Pisa, ecco Sernicola dalla Cremonese

Leonardo Sernicola è un nuovo calciatore del Pisa. Questo il comunicato della società toscana:“Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società US Cremonese Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione di riscatto) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Sernicola

Esterno destro, classe 1997, Leonardo Sernicola è cresciuto calcisticamente nella Capitale (Lazio e Roma) per poi debuttare giovanissimo in Serie B con la maglia della Ternana. Successivamente per lui sono arrivate le esperienze con Fondi e Matera in Serie C e quindi il passaggio al Sassuolo con il debutto in Serie A. Nel suo lungo e prestigioso percorso Sernicola ha vestito poi le maglie di Virtus Entella, Spal, Ascoli e Cremonese; con i grigiorossi fino alla stagione in corso ha collezionato 134 presenze (8 gol, 10 assist) tra Serie A e Serie B.

Adesso inizia per lui l’avventura con la maglia nerazzurra; da parte nostra i migliori auspici per questa nuova esperienza”.

Foto: instagram Pisa