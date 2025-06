Ufficiale: Pisa, ecco Lusuardi dal Frosinone

27/06/2025 | 16:30:21

Di seguito il comunicato: “Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Frosinone Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori.

Difensore centrale di nazionalità brasiliana, classe 2004, Mateus Lusuardi è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Gremio e da lì si è trasferito alla squadra Under 20 del Criciuma prima di partire per l’esperienza in Italia con il Frosinone, società con cui debutta giovanissimo in Serie A. Con i ciociari colleziona, in totale: 5 presenze nella Massima serie, 12 in Serie B (2 gol) e 2 in Coppa Italia.

Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa fino al 30 giugno 2029 (con opzione sull’anno successivo). Per lui inizia adesso l’avventura in maglia nerazzurra, da parte nostra i migliori auspici per l’esperienza nel nostro Club”.

Foto: Instagram Pisa