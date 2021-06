Ufficiale: Pisa, arriva il rinnovo fino al 2023 del tecnico D’Angelo e del suo staff

Poco dopo l’annuncio dell’arrivo di Claudio Chiellini come nuovo ds, il Pisa ha comunicato anche il rinnovo del tecnico Luca D’Angelo e del suo staff fino al 2023.

Ecco la nota della società:

“Il Pisa Sporting Club comunica di aver rinnovato l’accordo professionale in essere con il Responsabile Tecnico della Prima Squadra, signor Luca D’Angelo.

Assieme al tecnico è stato confermato l’intero staff composto da Riccardo Taddei (Allenatore in 2°), Maurizio Pugliesi (Preparatore dei Portieri) e Marco Greco (Preparatore Atletico).

Il tecnico Luca D’Angelo ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2023″.

ANCORA INSIEME, ANCORA UNA VOLTA. LUCA D'ANGELO PROLUNGA FINO AL 2023 💣

STILL TOGETHER, ONCE AGAIN. LUCA D'ANGELO EXTENDS HIS CONTRACT TILL 2023 🇬🇧 pic.twitter.com/4xmmfTu9fX

