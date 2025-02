Ufficiale: Pisa, arriva Castellini per la difesa

Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Catania FC per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Castellini che da oggi entra a far parte del Gruppo Nerazzurro. Difensore, classe 2003, Alessio Castellini è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Brescia prima di approdare giovanissimo nel Catania in serie D: con gli etnei conquista subito, da protagonista, il ritorno tra i professionisti e quindi si guadagna addirittura i gradi di Capitano collezionando in totale 110 presenze (7 gol, 4 assist).

Da oggi inizia per lui l’avventura all’ombra della Torre Pendente; da parte nostra i migliori auspici per questa esperienza nel nostro Club.

Foto: twitter Pisa