Ufficiale: Piras è il nuovo portiere della Reggina

14/10/2026 | 16:57:21

Colpo in casa Reggina: Lorenzo Piras è il nuovo portiere dei calabresi. Il comunicato: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Piras, il quale ha scelto la maglia numero 22.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus, il portiere classe 2006 nativo di Carmagnola nelle ultime tre stagioni ha disputato altrettanti campionati di serie D, difendendo da titolare i pali di Bra, Varese e Città di Fasano (in trentatré occasioni ha mantenuto inviolata la propria porta).

A Lorenzo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Foto: Sito Reggina